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На саммите ЕС — США обсудят политику в отношении России

Политика
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На саммите ЕС — США обсудят политику в отношении России
wikipedia.org / Jean Housen / CC BY-SA 4.0

Представители Евросоюза и Соединенных Штатов Америки на предстоящем саммите в Брюсселе поговорят о политике в отношении России.

Кроме того, переговоры нацелены на укрепление отношений между Брюсселем и Вашингтоном, сообщил представитель международного объединения. Также участники саммита коснутся вопроса возобновления поездок между странами ЕС и США.

Встреча запланирована на 15 июня. Американский лидер Джо Байден посетит ее в рамках первого зарубежного турне.

#ес #сша #брюссель #саммит
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