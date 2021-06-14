На саммите ЕС — США обсудят политику в отношении России

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Представители Евросоюза и Соединенных Штатов Америки на предстоящем саммите в Брюсселе поговорят о политике в отношении России.
Кроме того, переговоры нацелены на укрепление отношений между Брюсселем и Вашингтоном, сообщил представитель международного объединения. Также участники саммита коснутся вопроса возобновления поездок между странами ЕС и США.
Встреча запланирована на 15 июня. Американский лидер Джо Байден посетит ее в рамках первого зарубежного турне.