Гигантскую «мигающую» звезду заметили в центре Млечного Пути

pixabay.com /

Крупная звезда с переменчивой яркостью найдена в центральных областях Млечного Пути. Ученые пока не могут объяснить, почему она "мигает".

Сергей Копосов из Эдинбургского университета и его коллеги обнаружили звезду в Млечном Пути. Они изучили снимки, сделанные телескопом VISTA за последние 17 лет. Устройство одновременно работает в оптическом и инфракрасном диапазонах, отмечают исследователи.

Внимание специалистов привлек объект VVV-WIT-08, расположенный на стыке созвездий Стрельца и Скорпиона. В 2011 году его яркость упала на 97%, вернувшись к первоначальным значениям лишь к середине 2012 года. Данные, полученные в рамках проекта по поиску гравитационных линз OGLE, подтвердили падение яркости VVV-WIT-08.

NASA ранее показало новый снимок центра Млечного Пути. На нем запечатлены миллиарды звезд и многочисленные черные дыры, говорится в материале, опубликованном на сайте 360 tv.ru. Снимок сделали радиотелескоп в Южной Африке и телескоп Chandra.