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Удар по власти. Чем закончится для Хасикова поединок на политическом ринге Калмыкии

Россия
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Удар по власти. Чем закончится для Хасикова поединок на политическом ринге Калмыкии
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Бату Хасиков являет собой образ весьма необычного для России политика. Очень молод для руководителя региона (28 июня ему стукнет всего 41 год). Хотя, в свете последних предпочтений администрации президента при выборе персоналий на должности губернаторов, молодость – это уже, скорее, правило.

Удивительнее путь, пройденный Бату Сергеевичем к вершинам региональной политики. Это знаменитый спортсмен, кикбоксер, шестикратный чемпион мира среди профессионалов. Узнаваемость и харизма помогли ему ворваться и на политическую арену. Определенное время он даже совмещал бои на ринге и деятельность в политике.

Так, свой финальный поединок Хасиков провел в 2014 году, уже обладая статусом сенатора от Республики Калмыкия. Кстати, действующий сенатор в том бою одержал победу, что позволило ему уйти с ринга непобежденным. Если же учесть, что у Бату Сергеевича за спиной еще четыре роли в кино, то есть он имеет опыт работы на камеру, это почти идеальный политик.

Возможно, именно в этом секрет его взлета в политической сфере. Депутат Народного Хурала Калмыкии – сенатор – советник Росмолодежи – доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента 2018 года. В марте 2019-го он уже — врио главы Калмыкии, а осенью с 82,5% голосов побеждает на выборах.

Удар по власти. Чем закончится для Хасикова поединок на политическом ринге Калмыкии
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Однако все это время, а сейчас как никогда, ведутся разговоры о том, что кресло под Хасиковым шатается. Этот момент отметил и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов:

«В отставку Бату Хасикова отправляют фактически с самого начала, уже через полгода начались эти разговоры. Да, ему там сложно, но это республика такая, в регионе очень сложная ситуация. Любой человек на месте Хасикова был бы так же успешен, как и он. С другой стороны, он бьется. Бьется за морской порт, хотя на этом направлении встречает очень серьезное сопротивление. Он пытается выстраивать диалог с элитами».

Как полагает руководитель сообщества политтехнологов, разговоры о досрочном уходе Хасикова не очень внятны, потому что в национальных республиках, особенно там, где мало денег, замена руководителя – это всегда большой стресс. И за эти два с половиной года, пока он руководит, по мнению эксперта, республика стала успокаиваться, привыкать к нему и работать с ним.

«Бату Хасиков — он энергичный, бодрый. Он пытается затащить новых людей в регион. Много взаимодействует с федеральными властями по вопросу возможной помощи республике. Так что, на мой взгляд, пока работает – пусть работает», – рассуждает Алексей Куртов.

На вопрос о том, эффективен ли спортсмен на такой должности, собеседник «ПС» ответил, проведя параллель с другим известным бойцом с ринга:

«Киевом тоже управляет спортсмен и уже сколько лет. Подчеркну, что здесь дело не в личности Хасикова и даже не в происхождении. Он сам толковый парень, но очевидно очень сложна жизнь в этой республике. Крайне мало внутренних ресурсов, мало, что делить, здесь нужно постоянно принимать управленческие решения».

Мнение, что дни Хасикова на посту главы республики еще не сочтены, разделяет и другой политолог — Александр Сайгин:

«Я не думаю, что Хасикова в скором времени отправят в отставку, потому что кадровая скамейка запасных на национальные регионы в России весьма коротка. И поэтому ротировать главу региона раз в два года для Калмыкии – это непозволительная роскошь. Считаю, что Хасикову все равно будут помогать в любом случае».

По мнению эксперта, сейчас в медиа и в Народном Хурале (парламенте Калмыкии) раздаются «крики» обиженных, которых не допустили к ранее имевшему место распределению ресурсов.

«Та же самая Саглар Бакинова (депутат Хурала - прим.ред.) при Орлове (Алексей Орлов - экс-глава Калмыкии - прим.ред.) была не последним человеком и, естественно, вовсю пользовалась бюджетными средствами. Сейчас ее к этим деньгам не допускают, поэтому и раздаются вопли о том, какой нехороший Хасиков», - считает Сайгин.

Удар по власти. Чем закончится для Хасикова поединок на политическом ринге Калмыкии
facebook.com / Бату Хасиков

Самая большая ошибка Хасикова — это то, что он в принципе согласился руководить Калмыкией, не сомневается собеседник «ПС».

«Дело в том, что регион глубоко дотационный, поэтому не способен обеспечить достойный уровень жизни людям. Есть маленькая прослойка лиц, пользующихся ресурсами. Остальным жителям республики к этим ресурсам доступ ограничен. Поэтому все, кто более или менее имеет возможность, стараются оттуда уехать», - объясняет Александр Сайгин.

В результате Хасиков не может собрать достойную команду. Проблема еще и в том, что он не может пригласить людей из соседних субъектов, поскольку регион национальный, элиты будут достаточно плохо воспринимать ситуацию, если губернатор попытается завозить кадры из Астраханской или Волгоградской областей.

«Ситуация в Калмыкии, безусловно, весьма непростая. Прежде всего, накапливается и уже дает о себе знать груз проблем, которые наплодили два предыдущих главы. И, соответственно, когда есть столько проблем, то нужно, для начала, разобраться с ними, а потом приступать к каким-то моделям развития. Тут вопрос в том, сможет ли Хасиков пролоббировать в федеральном центре выделение дополнительных средств», – отметил собеседник.

У федерального центра этих средств много. Тот же Фонд национального благосостояния, достаточно бюджетных ресурсов. И если глава республики сейчас выстроит под себя команду в Госдуме, то на трехсторонней комиссии с участием правительства он эти средства продавить, в принципе, должен, считает Сайгин. Все зависит от того, кто теперь будет представлять Калмыкию в парламенте страны.

 

#россия #калмыкия #хасиков
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