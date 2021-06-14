Жалобу арестованной девушки Протасевича на задержание отклонили в минском суде

freepik.com / Designed by Freepik

Арестованную в Белоруссии россиянка Софию Сапегу не привезли на заседание суда, на котором рассматривалось ее жалоба на задержание.

Суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу Сапеги на задержание в закрытом режиме и принял решение об отказе.

Летевший в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. На судне летел Роман Протасевич, которого задержали в минском аэропорту. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Вместе с Протасевичем под арест попала София Сапега.