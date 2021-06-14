Путин поздравил Нафтали Беннета с избранием на должность премьера Израиля

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что государства продолжат конструктивное сотрудничество в дальнейшем, поскольку это отвечает коренным интересам обоих народов.

«Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — не сомневается Путин.

Ранее парламент Израиля выразил доверие новому правительству страны. На ближайшие два года его возглавит лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. Ранее пост премьер-министра на протяжении 12 лет занимал Биньямин Нетаньяху.