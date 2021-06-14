Глава FIBA Хамане Ньянг временно покинул пост из-за скандала с домогательствами

fiba.basketball / Международная федерация баскетбола (FIBA)

Глава Международной федерации баскетбола (FIBA) Хамане Ньянг на время покинул свой пост в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали.

По данным издания New York Times, Ньянг игнорировал жалобы баскетболисток сборной Мали на сексуальные домогательства, когда возглавлял баскетбольную федерацию этой страны. Правозащитница Минки Уорден уверена, что глава FIBA "знал или должен был знать" о подобных инцидентах.

Как сообщается на сайте FIBA, организация уже начала расследование по факту сексуальных домогательств в федерации Мали. На время расследования Международная федерация баскетбола отстранила от всех мероприятий тренеров Амаду Бамбу и Умара Сиссоко, а также официального представителя Федерации баскетбола Мали Харио Майгу.