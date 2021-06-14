Названы пять распространенных симптомов сердечного приступа

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Признаки сердечного приступа провоцируются нехваткой крови, поступающей к жизненно важному органу. Существует пять наиболее распространенных симптомов недуга.

Сердечный приступ может быть признаком ишемической болезни. При ней в артериях накапливаются жировые отложения. Симптомов немало и, как правило, они различаются у мужчин и женщин, объяснили западные специалисты в материале для Healthline.

Несмотря на это, есть самые распространенные симптомы, которые встречаются у всех пациентов. Среди них значатся боль в груди, обильное потоотделение, необъяснимая тошнота, сильное головокружение и усталость. Снизить риски заболевания можно за счет грамотного рациона и физических нагрузок.

При сердечном приступе не стоит принимать корвалол. Лекарство может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта, передает 360tv.ru слова доктора и телеведущего Александра Мясникова.