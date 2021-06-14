Жители Брюсселя столкнулись с ограничениями из-за приезда Байдена

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Визит президента США в Брюссель в связи с открывающимся в Бельгии саммитом НАТО обернулся неприятными ограничениями для местных жителей.

Брюссельская полиция сообщила о перекрытии нескольких автомобильных дорог и тоннелей. Больше всего не повезло гражданам, мимо домов которых будет проезжать кортеж Байдена. В этих районах возможно отключение интернета и сотовой связи. Местные жители также не смогут выносить мусор и парковать машины у обочин.

Очный саммит НАТО стартует в Брюсселе 14 июня. В рамках переговоров будут обсуждаться стратегическая концепция Североатлантического альянса, угрозы в киберпространстве и борьба с изменением климата, пишет РИА Новости.

Байден прибыл в Бельгию 13 июня, сообщает сайт 360tv.ru.