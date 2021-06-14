Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен сделал первое заявление

Global Look Press / Alessandro Garofalo

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца во время матча с Финляндией, поблагодарил всех за поддержку.

В конце первого тайма датский полузащитник неожиданно упал на газон и не смог подняться. К футболисту подбежали врачи, которые зафиксировали потерю сознания. Уже в больнице стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца прямо во время матча. Сейчас его состояние стабильно и он благодарит всех за поддержку.

"Хотел бы всех поблагодарить. Я не намерен сдаваться. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, но мне необходимо понять, что произошло. Спасибо всем за то, что вы для меня сделали", — приводит его слова La Gazzetta dello Sport.

Матч был остановлен на счете 0:0, пока игроку оказывали медицинскую помощь. Игра возобновилась спустя два часа и закончился со счетом 0:1 в пользу сборной Финляндии.