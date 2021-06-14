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Столтенберг заявил о неспособности НАТО противостоять Китаю

Политика
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Столтенберг заявил о неспособности НАТО противостоять Китаю
nato.int /

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует развязывать холодную войну против Китая, однако готов отвечать на вызовы безопасности с его стороны.

По его словам, Североатлантический альянс не способен противостоять Китаю, поэтому в ходе предстоящего саммита лидеров стран НАТО будет выработана единая позиция в отношении Пекина.

Стоит отметить, что главы государств и правительств 30 стран НАТО соберутся 14 июня Брюсселе на 32-й саммит Альянса. В рамках встречи будет принято решение о начале разработки нового базового документа — Стратегической концепции, в которой впервые в истории НАТО намерена объявить о своих амбициях заниматься "сдерживанием" не только России, но и Китая.

#нато #китай #столтенберг
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