В НАТО заявили об ухудшении отношений с Россией

Global Look Press / Zhang Cheng/XinHua

Североатлантический альянс отмечает ухудшение отношений с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек отметил, что международная организация продолжит стремиться к диалогу с Москвой. Он также указал на готовность Альянса к работе "в эпоху глобальной конкуренции".

Саммит НАТО открывается в Брюсселе 14 июня. По словам Столтенберга, лидеры стран-участниц проведут консультации с президентом США Джо Байденом на тему его предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.