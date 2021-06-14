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Пушков назвал паразитическими претензии Украины на долю в «Северном потоке-2»

Россия
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Пушков назвал паразитическими претензии Украины на долю в «Северном потоке-2»
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Украина демонстрирует свой «паразитический характер», требуя часть акций компании-оператора строительства «Северного потока-2». Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

 

Ранее украинский политолог, глава Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил вариант компенсации потерь Украины от запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Киев мог бы стать владельцем 5–10% акций компании-оператора.

О готовности вести переговоры по компенсации потерь заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул, что Киев не обязательно будет соглашаться на все предложения.

В Верховной раде окончание строительства «Северного потока-2» назвали ударом для всех украинцев.

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