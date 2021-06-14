Белый дом допустил сотрудничество с Россией по нескольким вопросам

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Сотрудничество между США и РФ может происходить в сфере стратегической стабильности, взаимодействия в Арктике и по ряду других вопросов.

Государства могут сотрудничать, если это отвечает интересам обеих сторон, считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. С другой стороны, Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве в отношении некоторых действий. В частности, речь идет о тех, что "наносят ущерб" США, по версии американских властей, уточнил Салливан.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.