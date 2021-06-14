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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на апрель 2022 года

Технологии
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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на апрель 2022 года
Pr Scr youtube.com / DKUD1337

Представили компании GSC Game World назвали запланированную дату релиза компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Геймеры в ходе Electronic Entertainment Expo 2021 выяснили, что выпуск шутера планируется на 28 апреля 2022 года. S.T.A.L.K.E.R. 2 получил подзаголовок "Heart of Chernobyl" — "Сердце Чернобыля".

Любителям серии уже доступны предзаказы базовой версии, Deluxe Edition и Ultimate Edition. Первая часть игры "Тень Чернобыля" была выпущена в 2007 году и получила статус одной из самых популярных ролевых игр. Затем выходили дополнения "Чистое небо" и "Зов Припяти".

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