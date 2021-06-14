Бывший шеф протокола Кремля рассказал о сходстве саммитов с США 1985 и 2021 годов

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Российско-американский саммит будет прорывом в отношениях стран. Об этом заявил экс-руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко.

По его словам, сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном наблюдается схожая тональность, как и в преддверии саммита 1985 года.

"Это две очень зеркальные встречи, если внимательно посмотреть", — уверен Шевченко.

Бывший руководитель протокола Кремля также рассказал, чего ожидает от встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. По его мнению, главы государств должны услышать друг друга и понять, что нельзя оставлять мир на грани катастрофы, передает ТАСС.

Сайт 360tv.ru ранее сообщал, что Джозеф Байден согласился с мнением Владимира Путина об отношениях между Россией и США. По его словам, связи между странами действительно находятся на низкой точке.