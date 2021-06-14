Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Киев предъявил претензии на долю в "Северном потоке — 2"

Экономика
/ Обновлено: 14 июня 2021 10:30 63

Претензии на долю в «Северном потоке — 2» предъявили на Украине
Федеральное агентство новостей /

Часть акций оператора российского газопровода следует передать украинскому государству, предложил украинский политолог Руслан Бортник.

Местные эксперты считают принадлежность газопровода политическим вопросом из-за возникновения альтернативного канала поставки газа в ЕС.

"...Сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", — заявил он в эфире телеканала "Первый независимый".

Украина желает получить компенсацию экономических убытков, которые понесет страна после потери монополии на транзит энергоносителей.

#украина #СП-2 #Северный поток — 2
Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен сделал первое заявление
Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен сделал первое заявление
Спорт
10:47 | 14 июня
Столтенберг заявил о неспособности НАТО противостоять Китаю
Столтенберг заявил о неспособности НАТО противостоять Китаю
Политика
10:47 | 14 июня
Пушков назвал паразитическими претензии Украины на долю в «Северном потоке-2»
Пушков назвал паразитическими претензии Украины на долю в «Северном потоке-2»
Россия
10:43 | 14 июня