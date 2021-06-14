Претензии на долю в «Северном потоке — 2» предъявили на Украине

Часть акций оператора российского газопровода следует передать украинскому государству, предложил украинский политолог Руслан Бортник.

Местные эксперты считают принадлежность газопровода политическим вопросом из-за возникновения альтернативного канала поставки газа в ЕС.

"...Сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", — заявил он в эфире телеканала "Первый независимый".