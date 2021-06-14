Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Биткоин подорожал за день на 10%

Экономика
71

Биткоин подорожал за день на 10%
pixabay.com/ru /

Стоимость биткоина за последние сутки увеличилась более чем на 10%. По данным криптобиржи Binance, его цена находится на отметке выше 39 тысяч долларов.

По состоянию на 03:02 по московскому времени биткоин достигал 39 189 долларов. За последнюю неделю курс биткоина опускался до 31 тысяч долларов, однако по ее итогу вырос на 20%.

Стоимость биткоина в апреле 2021 года достигла рекордного значения в 65 тысяч долларов. В мае цифровой актив потерял около 50%. Суммарная капитализация рынка криптовалют в то же время обрушилась более чем на 1,2 трлн долларов.

Эксперты считают, что рост биткоина обусловлен публикацией данных об инфляции в США, которая разогналась до 5%. Несмотря на повышенную волатильность, криптовалюта считается защитным активом. На фоне новой волны спроса на криптовалюты стоимость биткоина может преодолеть психологическую отметку в 40 долларов, но до новых максимумов активу все же далеко, полагают аналитики рынка.

#торги #биткоин #криптовалюты
Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен сделал первое заявление
Переживший остановку сердца Кристиан Эриксен сделал первое заявление
Спорт
10:47 | 14 июня
Столтенберг заявил о неспособности НАТО противостоять Китаю
Столтенберг заявил о неспособности НАТО противостоять Китаю
Политика
10:47 | 14 июня
Пушков назвал паразитическими претензии Украины на долю в «Северном потоке-2»
Пушков назвал паразитическими претензии Украины на долю в «Северном потоке-2»
Россия
10:43 | 14 июня