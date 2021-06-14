Биткоин подорожал за день на 10%

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Стоимость биткоина за последние сутки увеличилась более чем на 10%. По данным криптобиржи Binance, его цена находится на отметке выше 39 тысяч долларов.

По состоянию на 03:02 по московскому времени биткоин достигал 39 189 долларов. За последнюю неделю курс биткоина опускался до 31 тысяч долларов, однако по ее итогу вырос на 20%.

Стоимость биткоина в апреле 2021 года достигла рекордного значения в 65 тысяч долларов. В мае цифровой актив потерял около 50%. Суммарная капитализация рынка криптовалют в то же время обрушилась более чем на 1,2 трлн долларов.

Эксперты считают, что рост биткоина обусловлен публикацией данных об инфляции в США, которая разогналась до 5%. Несмотря на повышенную волатильность, криптовалюта считается защитным активом. На фоне новой волны спроса на криптовалюты стоимость биткоина может преодолеть психологическую отметку в 40 долларов, но до новых максимумов активу все же далеко, полагают аналитики рынка.