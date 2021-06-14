Роспотребнадзор оценил вероятность заразиться коронавирусом после вакцины

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Человек может заболеть после вакцинации от COVID-19, но не из-за самой вакцины. К такому мнению пришли специалисты Роспотребнадзора.

При появлении любых симптомов ОРВИ привитый человек должен незамедлительно обратиться к специалистам. В первую очередь необходимо сдать ПЦР-тест на обнаружение инфекции.

"После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи", — отметили в ведомстве.

Введенный препарат при этом не может дать положительный результат. При тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, рассказали в Роспотребнадзоре.