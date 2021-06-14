Британские врачи назвали признаки начинающегося слабоумия

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Отличительными чертами развития деменции являются проблемы со зрением и трудности распознавания скорости движения объектов, передает журнал Daily Express.

Признаки раннего развития слабоумия перечислили врачи британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера. Специалисты отметили, что пациенты могут испытывать полную или частичную утрату речи, а также проблемы с выражением мыслей.

Кроме этого, развитие болезни сопровождается раздражимостью, подавленностью и усталостью. Также начинается утрата чувства времени и места. Окончательным симптомом является потеря памяти.