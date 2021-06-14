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Псаки поделилась стратегией Байдена на встрече с Путиным

Политика
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Псаки поделилась стратегией Байдена на встрече с Путиным
Global Look Press / Biden Transition via CNP

Президент США Джо Байден 50 лет готовился к моменту встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С ее слов, Байден знает, чего ему ждать от беседы с коллегой. Также Псаки отметила, что глава Белого дома прорабатывает со своими подопечными ряд вопросов, которые он хочет обсудить с Путиным на встрече.

"Он готовился пятьдесят лет, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая президентов, которых он увидит на саммите НАТО и G7", — отметила представитель Белого дома.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в швейцарской Женеве. Перед этим американский лидер планирует обсудить предстоящие переговоры с российским президентом в рамках встречи с Североатлантическим альянсом.

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