Повар Синицын рассказал о главных преимуществах окрошки в летний период

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Употребление окрошки в жаркий летний сезон позволит насытить организм. Однако при этом человек не будет испытывать тяжесть, уверен шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.

Одним из плюсов такого блюда является вариативность. Любая хозяйка или хозяин могут подобрать ингредиенты по своему вкусу. По словам Синицына, окрошку также можно использовать в качестве диетического питания, передает радио Sputnik.

"Лучше исключить из окрошки отварные овощи, например, картофель, и использовать больше зелени, редиса и свежих овощей. Это будет позитивно влиять на метаболизм", — объяснил специалист.

Кроме этого, приготовление диетической окрошки на кефире позволит продлить ощущение сытости на весь вечер и повлиять на бодрость в ранние часы дня. Также блюдо можно не бояться употреблять на ночь, поскольку оно низкокалорийное и достаточно легкое.