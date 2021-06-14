Работник может обменять неиспользованные дни отпуска на денежную выплату

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Сотрудник может рассчитывать на компенсацию неиспользованного отпуска только в двух случаях. Они подробно описаны на портале онлайнинспекция.рф.

Работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию за все неизрасходованные дни отдыха при увольнении. Второй случай касается тех граждан, отпуск которых превышает 28 календарных дней. Такие сотрудники могут попросить начальство перевести дополнительные выходные в денежный эквивалент.

Продолжительность стандартного отпуска составляет 28 календарных дней, по 2,33 дня в каждом месяце. Размер компенсации рассчитывается с учетом заработка сотрудника за последний год с учетом всех премий и гонораров.