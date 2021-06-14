Пушков оценил лаконичную реплику Байдена о Путине перед саммитом в Женеве

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Американский президент Джо Байден лаконично ответил журналистам на вопрос о главе РФ Владимире Путине. Его слова показались интересными российскому сенатору Алексею Пушкову.

Журналисты спросили Байдена, почему российский лидер остается при своей позиции, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Глава Белого дома ответил кратко.

"Он Владимир Путин", — подчеркнул президент США.

Байден добавил, что не намерен углубляться в эту тему. Глава Соединенных Штатов напомнил представителям прессы, что у него скоро состоится встреча с Путиным.

"Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно", — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Переговоры Путина и Байдена пройдут в Женеве. Встреча глав государств намечена на 16 июня.