Оклады военных «контрактников» вырастут в России с 1 октября

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Оклад заработной платы сотрудников армии России увеличится в 1,037 раза с 1 октября этого года. Изменения были внесены постановлением Правительства РФ.

Эту информацию подтвердил управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Помимо военных, оклад заработной платы вырастет у сотрудников национальной гвардии, имеющих определенные звания в полиции, органов внутренних дел и работников ФСИН, передает интернет-портал "Прайм". Зарплата военного состоит из двух частей (за звание и за должность).

Также могут производиться выплаты за работу в ФСБ и за службу, которая подразумевает в себе риск для жизни и здоровья. Закон дает гарантию работникам российской армии увеличения окладов каждый год вследствие инфляции в стране.