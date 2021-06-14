Столтенберг анонсировал принятие мер из-за «наращивания» военной мощи РФ

Федеральное агентство новостей /

НАТО считает, что Россия "наращивает" свою военную мощь, поэтому планирует принять соответствующие меры. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом CNBC.

По мнению Североатлантического альянса, российская сторона также улучшает свое влияние в сфере ядерных вооружений. НАТО проводит "крупнейшее с конца холодной войны укрепление коллективной обороны", считает генеральный секретарь.

"Но мы обязательно дадим ответ на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в сфере ядерных вооружений", — сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что все страны — участницы НАТО стали больше инвестировать в оборонный бюджет. По его словам, Альянс не собирается "повторять" за Россией. Однако представитель НАТО пообещал дать "твердый и ясный ответ" на мнимое "наращивание".