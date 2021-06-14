Вступили в силу американские санкции в отношении рублевого госдолга РФ

ФБА «Экономика сегодня» /

Санкции США, которые запрещают американским финансовым организациям приобретать новые рублевые гособлигации РФ, вступили в силу с 14 июня.

Ввод новых ограничений против России был анонсирован в середине апреля. Теперь американские учреждения не смогут покупать российские ценные бумаги в первичном размещении. Тем не менее, такие юрлица имеют возможность приобретать и продавать облигации РФ на вторичном рынке.

Российский госдолг расценивается как один из самых надежных и низкорискованных во всем мире. В противовес американским санкциям, спрос на него продолжает оставаться высоким. В большинстве своем ограничения США приносят упущенную прибыль лишь собственным учреждениям, а не России, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.