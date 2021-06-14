Зеленский вспомнил о форме сборной Украины после поражения от Нидерландов

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Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о форме национальной команды после поражения "желто-синих" в первой игре Евро-2020 против Нидерландов.

В игре первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Нидерланды принимали сборную Украины. Встреча в Амстердаме завершилась победой "оранжевых" со счетом 3:2. Комментарий по этому поводу дал также Зеленский, упомянув изображенный на форме Крым, который не принадлежит Украине.

"А дальше — важнейшие две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не стереть и не убрать! Потому что это — об Украине!" — заявил президент Украины, комментируя проигрыш национальной команды.

Prt Scr instagram.com / @zelenskiy_official

Украинские футболисты на данный момент находятся на третьей строчке из четырех в группе C чемпионата Европы. Грядущие встречи подопечные Андрея Шевченко проведут с Австрией и Северной Македонией.