Байден на закрытом заседании обсудит с НАТО будущую встречу с Путиным

Global Look Press / Doug Mills/Keystone Press Agency

Глава Белого дома Джо Байден на закрытой встрече обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Американский лидер поедет на встречу с российским коллегой при полной поддержке Североатлантического альянса, заявил представитель Белого дома. Саммит НАТО пройдет 14 июня в Бельгии, куда Байден уже отправился после переговоров "Группы семи" в Великобритании.

"Они (лидеры НАТО. — Прим. ред.) услышат от него о намерениях на саммит, а он (Байден. — Прим. ред.) услышит от них", — сказал Салливан.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня. Лидеры двух стран встретятся в швейцарской Женеве.