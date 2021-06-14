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Байден на закрытом заседании обсудит с НАТО будущую встречу с Путиным

Политика
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Байден на закрытом заседании обсудит с НАТО будущую встречу с Путиным
Global Look Press / Doug Mills/Keystone Press Agency

Глава Белого дома Джо Байден на закрытой встрече обсудит с лидерами НАТО предстоящий саммит с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Американский лидер поедет на встречу с российским коллегой при полной поддержке Североатлантического альянса, заявил представитель Белого дома. Саммит НАТО пройдет 14 июня в Бельгии, куда Байден уже отправился после переговоров "Группы семи" в Великобритании.

"Они (лидеры НАТО. — Прим. ред.) услышат от него о намерениях на саммит, а он (Байден. — Прим. ред.) услышит от них", — сказал Салливан.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня. Лидеры двух стран встретятся в швейцарской Женеве.

#путин #нато #байден #салливан
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