Трудовая неделя продолжительностью в четыре дня началась в России

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Власти РФ объявили 14 июня выходным днем в связи с Днем России, который традиционно отмечается 12 июня. Население страны будет работать всего четыре дня.

Праздник в этом году выпал на субботу, поэтому дополнительный выходной день перенесли на понедельник. Жителей России после трехдневных выходных ждет сокращенная трудовая неделя.

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил время на отдых для жителей столицы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Москвичей дополнительно освободили от работы в период с 15 по 20 июня.