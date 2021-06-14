Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Трудовая неделя продолжительностью в четыре дня началась в России

Общество
88

Трудовая неделя продолжительностью в четыре дня началась в России
pixabay.com / PD

Власти РФ объявили 14 июня выходным днем в связи с Днем России, который традиционно отмечается 12 июня. Население страны будет работать всего четыре дня.

Праздник в этом году выпал на субботу, поэтому дополнительный выходной день перенесли на понедельник. Жителей России после трехдневных выходных ждет сокращенная трудовая неделя.

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил время на отдых для жителей столицы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Москвичей дополнительно освободили от работы в период с 15 по 20 июня.

#праздник #выходные #короткая неделя
Вступили в силу американские санкции в отношении рублевого госдолга РФ
Вступили в силу американские санкции в отношении рублевого госдолга РФ
Экономика
02:51 | 14 июня
Зеленский вспомнил о форме сборной Украины после поражения от Нидерландов
Зеленский вспомнил о форме сборной Украины после поражения от Нидерландов
Спорт
02:30 | 14 июня
Байден на закрытом заседании обсудит с НАТО будущую встречу с Путиным
Байден на закрытом заседании обсудит с НАТО будущую встречу с Путиным
Политика
02:23 | 14 июня