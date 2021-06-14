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"Спешные дела" вынудили мэра Новосибирска Локтя нарушить ПДД

Общество
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«Спешные дела» вынудили мэра Новосибирска Локтя нарушить ПДД
vk.com / Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес извинения местным жителям за то, что нарушил правила дорожного движения. Причиной инцидента стали "спешные дела", заявил градоначальник.

Локоть в своем обращении напомнил новосибирцам, что он является таким же "обычным человеком", как и другие люди, сообщают "Новосибирские новости". Причиной нарушения ПДД стали срочные дела, которые были связаны с переоборудованием бывшего кинотеатра "Пионер" под здание театра Сергея Афанасьева.

Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение ввести режим повышенной готовности из-за разрушения котлована возле дороги на Большевистской улице. Трассу были вынуждены перекрыть на короткий срок.

#закон #пдд #андрей локоть
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