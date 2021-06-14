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Нидерланды победили Украину в матче группового этапа чемпионата Европы

Спорт
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Нидерланды победили Украину в матче группового этапа чемпионата Европы
Невские Новости / Мурашова Кристина

Сборная Нидерландов одолела украинскую команду со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Футболисты выступают в рамках группы C.

Встреча команд прошла в Амстердаме. За победителей забитыми мячами отличились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59) и Дензел Дюмфрис (85). В составе сборной Украины ворота противников поразили Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Все мячи противостояния двух сборных были забиты во втором тайме. На данный момент это самый результативный матч чемпионата Европы.

#евро-2020 #сборная украины #сборная нидерландов
Нидерланды победили Украину в матче группового этапа чемпионата Европы
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