Нидерланды победили Украину в матче группового этапа чемпионата Европы

Невские Новости / Мурашова Кристина

Сборная Нидерландов одолела украинскую команду со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Футболисты выступают в рамках группы C.

Встреча команд прошла в Амстердаме. За победителей забитыми мячами отличились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59) и Дензел Дюмфрис (85). В составе сборной Украины ворота противников поразили Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Все мячи противостояния двух сборных были забиты во втором тайме. На данный момент это самый результативный матч чемпионата Европы.