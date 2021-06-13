Работы в саду помогут справиться с высоким давлением

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Стрижка газона и перекапывание земли на даче может поспособствовать решению проблем с высоким кровяным давлением. Об этом сообщили американские ученые в издании Daily Express.

Выявление высокого давления должно происходить на ранних стадиях развития патологии. По словам специалистов, для поддержания здоровья следует заниматься небольшой физической активностью. В таком случае может подойти стрижка газона и перекапывание земли в саду.

"И совсем необязательно заниматься бегом или плаванием, можно делать упражнения во время работы по хозяйству. Например, стрижка газона или перекапывание земли особенно полезны для того, чтобы защититься от гипертонии", — объяснили специалисты.

Кроме этого, аэробные занятие позволят вызвать умеренную одышку и снизить артериальное давление до 10%. К числу таких упражнений также относятся танцы, бег трусцой и катание на велосипеде.