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Байден с супругой побывал на приеме у Елизаветы II в Виндзорском замке

Политика
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Байден с супругой побывал на приеме у Елизаветы II в Виндзорском замке
youtube.com / Royal Families Easter 2016

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Джо Байдена и его супругу Джилл в Виндзорском замке. Об этом сообщили местные СМИ.

Глава Соединенных Штатов и первая леди нанесли визит королеве на чайную церемонию после окончания саммита лидеров G7. Байдена во дворце встретили военнослужащие почетного караула, а оркестр исполнил гимн США. После этого монарх и Байдены посмотрели краткий парад и отправились в замок, где было запланировано чаепитие.

Джо Байден в отличие от своих предшественников не нарушил королевского протокола и не пытался коснуться монарха. Бывший президент Дональд Трамп, произнося тост, коснулся спины королевы. Еще ранее супруга экс-лидера США Барака Обамы Мишель не просто дотронулась до Елизаветы II, а обняла ее.

#великобритания #сша #джо байден #елизавета ii
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