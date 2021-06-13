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Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с "Дождем"

Общество
/ Обновлено: 13 июня 2021 22:23 59

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с «Дождем»
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Дмитрий Песков подтвердил информацию о завершении сотрудничества Кремля с телеканалом "Дождь". Редакции не будет в пуле президента из-за поддержки незаконных митингов.

Сотрудники телеканала «дождь» больше не смогут принимать участие в президентском пуле, такое решение подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Да. Мы решили прекратить взаимодействие с «Дождем", — сказал Песков

Такое решение правительство приняло после поддержки телеканала несанкционированных митингов на территории России. Какие еще меры могут быть применены к "Дождю", пока не сообщается.

#дождь #запрет #дмитрий песков
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с "Дождем"
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с "Дождем"
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