Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с «Дождем»

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Дмитрий Песков подтвердил информацию о завершении сотрудничества Кремля с телеканалом "Дождь". Редакции не будет в пуле президента из-за поддержки незаконных митингов.

Сотрудники телеканала «дождь» больше не смогут принимать участие в президентском пуле, такое решение подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Да. Мы решили прекратить взаимодействие с «Дождем", — сказал Песков

Такое решение правительство приняло после поддержки телеканала несанкционированных митингов на территории России. Какие еще меры могут быть применены к "Дождю", пока не сообщается.