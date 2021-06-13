Сенатор Цеков указал на «двойственность суждений» в заявлении G7 о России

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Российский сенатор Сергей Цеков оценил совместное коммюнике стран G7, в котором было сказано об отношениях с Россией.

Страны G7 выступили за предсказуемые и стабильные отношения с РФ. При этом Москву призвали отказаться от поведения, которое они назвали "дестабилизирующим". Цеков заявил, что в коммюнике прослеживается "двойственность суждений". Сенатор надеется, что когда-нибудь "здравый смысл возобладает".

"Иметь какие-то договоренности по снижению напряженности в общемировых проблемах — это правильно, это надо делать, и я надеюсь, что это в ближайшие годы произойдет", — подчеркнул Цеков в беседе с RT.

Совместное коммюнике стран G7 было принято в воскресенье, 13 июня. Это произошло после саммита в Лондоне.