Крупнейший фонтан Хорватии засверкал цветами российского флага

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Цвета российского флага впервые украсили крупнейший фонтан Хорватии. Об этом представитель посольства РФ в Загребе рассказал журналистам.

Речь идет о фонтане, расположенном в районе проведения встреч и саммитов, которые проводились в период председательства Хорватии в Совете Евросоюза. По словам представителя дипмиссии, такая честь выпала РФ впервые.

"До российского еще четыре посольства удостоились своего национального флага на фонтане", — указано в сообщении.

Акция привлекла внимание местных жителей. По информации РИА Новости, россияне и их соотечественники с хорватским гражданством 12 июня собрались вместе, чтобы посмотреть на сверкающий белым, синим и красным цветами фонтан.