Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Крупнейший фонтан Хорватии засверкал цветами российского флага

Политика
70

Крупнейший фонтан Хорватии засверкал цветами российского флага
pixabay.com / strgars

Цвета российского флага впервые украсили крупнейший фонтан Хорватии. Об этом представитель посольства РФ в Загребе рассказал журналистам.

Речь идет о фонтане, расположенном в районе проведения встреч и саммитов, которые проводились в период председательства Хорватии в Совете Евросоюза. По словам представителя дипмиссии, такая честь выпала РФ впервые.

"До российского еще четыре посольства удостоились своего национального флага на фонтане", — указано в сообщении.

Акция привлекла внимание местных жителей. По информации РИА Новости, россияне и их соотечественники с хорватским гражданством 12 июня собрались вместе, чтобы посмотреть на сверкающий белым, синим и красным цветами фонтан.

#хорватия #фонтан #день россии
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с "Дождем"
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о прекращении сотрудничества с "Дождем"
Общество
22:17 | 13 июня
Сенатор Цеков указал на "двойственность суждений" в заявлении G7 о России
Сенатор Цеков указал на "двойственность суждений" в заявлении G7 о России
Политика
21:48 | 13 июня
Крупнейший фонтан Хорватии засверкал цветами российского флага
Крупнейший фонтан Хорватии засверкал цветами российского флага
Политика
21:07 | 13 июня