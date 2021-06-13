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Жириновский заявил о необходимости держать границы РФ закрытыми до спада пандемии в мире

Общество
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Жириновский заявил о необходимости держать границы РФ закрытыми до спада пандемии в мире
politexpert.net / Аврора Зорина

Нужно, чтобы границы РФ оставались закрытыми до тех пор, пока в мире не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Границы с Индией были закрыт несвоевременно, высказался в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что страны необходимо держать закрытыми, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.

Россия сообщила о возобновлении авиасообщении с Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, Венгрией, Австрией и Албанией. Это произошло слишком рано, пока не следует пускать граждан за рубеж, убежден председатель ЛДПР.

#жириновский #авиасообщение #коронавирус
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