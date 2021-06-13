Новак Джокович стал победителем «Ролан Гарроса» во второй раз

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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл "Ролан Гаррос". Спортсмен стал победителем Открытого чемпионата Франции во второй раз за свою карьеру.

В финальном матче Джокович встретился на корте с греком Стефаносом Циципасом. Сербский теннисист обыграл греческого спортсмена в пяти сетах со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Общая длительность матча превысила четыре часа.

Выигрыш на "Ролан Гарросе" принес Джоковичу 19-ю победу в турнирах "Большого шлема". Сербу остался один шаг до швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, которые завоевали по 20 титулов на турнирах "Большого шлема".