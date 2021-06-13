Ученые из Японии допустили возможность размножения людей на Марсе

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Размножение людей на Марсе считалось невозможным из-за пагубного воздействия радиации на ДНК человека. Специалисты из Японии опровергли такую теорию.

Они отправили сперматозоиды мышей на МКС еще в 2015 году. Спустя шесть лет специалисты тщательно исследовали материал. По прошествии времени образцы сперматозоидов сохраняют способность к репродукции, подчеркнули ученые из Японии.

Результаты исследования позволили специалистам предположить, что процесс размножения на Марсе все же возможен. Речь идет как о людях, так и о животных. Однако пока специалисты не придумали, как решить проблему микрогравитации Марса, которая затрудняет процесс зачатия.