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Российский боксер Александр Поветкин завершил карьеру

Спорт
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Российский боксер Александр Поветкин завершил карьеру
Global Look Press / Anton Belitsky

Бывший временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Поветкин объявил о завершении карьеры боксера.

Поветкин в разговоре с журналистами объявил, что решил уйти из большого спорта. Боксер заметил, что ему уже не 20 лет и он больше не может отдавать столько сил и здоровья на ринге. Тяжеловес решил завершить карьеру и заняться своим лечением.

"Годы берут свое. Решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", — сказал 41-летний Поветкин.

В марте 2021 года боксер техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту. В результате он потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

#бокс #карьера #поветкин
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