Врач оценил возможность Кристиана Эриксена вернуться в большой спорт

Global Look Press / LiveMedia/Fabrizio Carabelli

Кардиолог Скотт Мюррей рассказал, сможет ли полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время игры, вернуться к своей карьере.

Мюррей рассказал, что в Италии строго запрещено заниматься спортом при каких-либо сердечных аномалиях. Он подчеркнул, что футболистов тщательно обследуют и серьезно относятся к их здоровью. Поскольку остановка сердца у Эриксена возникла в одно мгновение, это еще больше повышает опасность проблем со здоровьем.

"Это, вероятно, конец карьеры для него", — приводит слова кардиолога Скотта Мюррея американское издание Daily Mail.

Врач подчеркнул, что в Италии более 20-ти лет борются с сердечными заболеваниями футболистов. После запрета выходить на поле спортсменам с сердечными аномалиями, уровень смертности от этой проблемы снизился с более чем трех процентов до одного.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание 12 июня во время матча с национальной командой Финляндии. Доктора оказали ему экстренную помощь, они прибегли к непрямому массажу сердца. Затем футболиста госпитализировали. Сейчас его состояние стабилизировалось, он надеется вернуться в большой спорт.