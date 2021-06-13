Перечислены лучшие способы предотвращения рака поджелудочной железы

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Наиболее эффективные методы защиты поджелудочной железы перечислила директор онкологического центра при клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ана Алгюль.

Через десять лет рак поджелудочной железы будет стоять на втором месте по смертности после рака легких. Главную роль в появлении болезни этого органа играет образ жизни. Ключевыми факторами являются ожирение, сидячий образ жизни, курение и алкоголь, сообщает Алгюль.

Чтобы минимизировать риски развития этой болезни, необходимо каждый день есть продукты с высоким содержанием клетчатки, исключив жиры и углеводы. Требуется также ежедневно выполнять комплекс легких упражнений. При этом интенсивные тренировки стоит проводить не чаще двух раз в неделю.