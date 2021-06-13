Дания не сможет заменить пережившего остановку сердца Эриксена

Global Look Press / LiveMedia/Fabrizio Carabelli

Датчане не смогут заменить Кристиана Эриксена в сборной после того, как полузащитник потерял сознание во время матча с Финляндией на Евро-2020.

Датский футболист упал на поле в конце первого тайма игры с финнами. Главный тренер датской сборной Каспель Юльманн говорил, что Эриксен пережил остановку сердца. Сейчас игрок находится в больнице.

УЕФА сообщил в ответ на запрос ТАСС, что даже в таких исключительных обстоятельствах Дания не сможет заменить полузащитника. В союзе пояснили, что заявки команд были расширены с 23 до 26 футболистов на случай, если кто-то из игроков получит положительный результат теста на коронавирус и будет вынужден сидеть на карантине.

Матч Дании и Финляндии прервали почти на два часа после инцидента с Эриксеном. В итоге финны одержали победу со счетом 1:0. Российская сборная встретится с Финляндией на поле 16 июня в рамках группового этапа чемпионата Европы.