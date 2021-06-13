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Мария Захарова заявила о нестабильности стран "Большой семерки"

Политика
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Мария Захарова заявила о нестабильности стран «Большой семерки»
politexpert.net / Евгений Зайцев

Страны "Большой семерки" (G7) имеют проблемы с предсказуемостью и стабильностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В сообщении по итогам саммита G7 говорится, что страны "Большой семерки" намерены выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Захарова отметила, что проблемы со стабильностью не у Москвы, а у стран G7.

"Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", — подчеркнула дипломат.

Задача по выстраиванию международного диалога считается сферой совместных отношений, поэтому зависит от всех сторон, заключила Захарова.

#захарова #мид #g7
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