Депутат Госдумы Журавлев получил множество жалоб от жителей Воронежской области

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На встречу с депутатом Государственной думы Алексеем Журавлевым жители Воронежа пришли с большим количеством жалоб на городские проблемы, которые не решаются уже много лет.

Воронежцы отметили плачевную ситуацию с канализацией на улице Кронштадтской. Уже много лет на ней нет нормальных дорог, несмотря на бюджетные деньги, которые выделены на улучшение ситуации.

Горожане продемонстрировали депутату стопку обращений, по которым ранее получали от властей лишь отписки.

Также множество нерешенных проблем есть в селе Девица Семилукского района. Здесь без обсуждения с жителями утвердили план реконструкции автомагистрали. В результате сельчанам придется делать объезд длиной в 5 км, чтобы попасть из одной части села в другую. Проблемы уличного освещения в поселении и водоснабжения с высокой концентрацией металлов также остаются открытыми.

Алексей Журавлев пообещал жителям Воронежа взять под личный контроль вопрос качественного решения городских проблем: канализации, дороги, сохранение парковой зоны, освещение, состояние памятников и многие другие вопросы, с которыми к депутату пришли горожане.

Свою главную ошибку в должности депутата назвала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, сообщал сайт 360tv.ru