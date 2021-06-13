Детский омбудсмен Волынец разделила мнение Онищенко о необходимости реформы ЕГЭ

minobr.rkomi.ru / Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Система ЕГЭ нуждается в реформации, поскольку нацелена на натаскивание учащихся на сдачу тестов и лишает их способности глубоко мыслить, считает детский омбудсмен Ирина Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета призналась, что разделяет о ЕГЭ мнение депутата Геннадия Онищенко. Парламентарий заявил, что такой формат итоговых испытаний для выпускников должен быть изменен, школьникам необходимо вернуть "смысловую" часть в систему оценивания знаний.

" Национальный родительский комитет уже много лет борется с той формой, которая существует сегодня, потому что существует значительный перекос в сторону натаскивания на сдачу ЕГЭ в ущерб настоящим, глубоким, системным знаниям. Даже школы и курсы по подготовке к ЕГЭ имеют разные программы: отдельно подготовка к экзаменам, отдельно — изучение предмета", — отметила Волынец в комментарии Федеральному агенству новостей.

Омбудсмен также заявила, что систему образования в России необходимо возвращать к советскому стандарту. Волынец назвала его лучшим в мире и отметила, что он был перенят некоторыми странами, в том числе Великобританией.

Спикер подытожила, что в экзамене должна быть "смысловая часть", существующая система аттестации фактически сосредоточена на оформлении бланков, поэтому ее нужно пересматривать.