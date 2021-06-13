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Президент США признал, что не способен изменить позицию Владимира Путина

Политика
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Президент США признал, что не способен изменить позицию Владимира Путина
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент США Джозеф Байден заявил, что вряд ли сможет изменить позицию российского коллеги Владимира Путина после саммита в Женеве. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Байдена, нет никаких гарантий, что он сможет изменить позицию государства и человека. Американский лидер считает, что "автократы" обладают огромной властью и им не надо отвечать перед обществом.

Встреча глав государства состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят борьбу с пандемией и стратегическую стабильность.

#россия #сша #путин #байден
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