Президент США признал, что не способен изменить позицию Владимира Путина

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент США Джозеф Байден заявил, что вряд ли сможет изменить позицию российского коллеги Владимира Путина после саммита в Женеве. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Байдена, нет никаких гарантий, что он сможет изменить позицию государства и человека. Американский лидер считает, что "автократы" обладают огромной властью и им не надо отвечать перед обществом.

Встреча глав государства состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят борьбу с пандемией и стратегическую стабильность.