The Hill спрогнозировал, чем завершится встреча Байдена и Путина в Женеве

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве может стать поводом для сближения Москвы и НАТО. К такому выводу пришли эксперты американского издания The Hill.

Европейское экспертное сообщество в области безопасности отмечает, что сегодня напряженность между РФ и странами-участницами Альянса вновь находится на пике после окончания холодной войны. Диалог между ними прекратился после того, как полуостров Крым вернулся в состав государства в 2014 году.

«Военный опыт доказывает, что опасные инциденты происходят в моменты, когда каналы связи или планы кризисного контроля наиболее слабы», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, и НАТО, и Москва заинтересованы в том, чтобы снизить риски потенциального вооруженного конфликта, полагают аналитики. Для этого сторонам необходимо опираться на то, что уже успешно работает. Например, активизировать на предстоящем саммите военного блока каналы взаимодействия между руководителями Альянса и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

«Следует сохранить и расширить существующие инструменты и формальные соглашения, регулирующие отношения с Россией», — считают в The Hill.

По мнению американских экспертов, на сегодняшний день существует пять приоритетных областей, где стороны могли бы расширить диалог. С одной стороны, РФ и НАТО следует предотвратить возможный кризис, связанный с размещением ракет малой и средней дальности в Европе.

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С другой — обменяться опытом в области оборонных доктрин, что позволит избежать недопонимания. Еще один эффективный метод — повышение прозрачности относительно местоположения и масштаба военных учений.

«Частный канал Россия – НАТО мог бы работать лучше, чем существующий», — не сомневаются авторы публикации.

Кроме того, продолжили эксперты, необходимо предупреждать друг друга и по поводу полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи границ НАТО и России, поскольку подобные маневры, как правило, воспринимаются как угроза и агрессия.

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Однако начать диалог Москве и Альянсу стоит с дискуссии о возможных рисках со стороны новейших военных технологий, включая гиперзвуковые ракеты.

Встреча Путина и Байдена состоится на вилле La Grange в Женеве (Швейцария) 16 июня. Политики планируют обсудить перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные темы международной повестки, в том числе, «борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

14 июня Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, где планируется обсудить трансатлантические связи, агрессию России и усиление Китая.