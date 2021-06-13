Глава Еврокомиссии рассказала о договоренностях G7 в сфере экологии

Global Look Press / European Union

Лидеры стран G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Участники саммита "Большой семерки" в рамках обсуждения вопросов экологии согласились поэтапно отказываться от угольной энергетики. Лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии намерены принять необходимые меры, чтобы удержать глобальное потепление в допустимых пределах.

"Мы сделаем все, чтобы удержаться в пределах 1,5 градуса", — написала глава ЕК в Twitter, говоря о глобальном потеплении.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также сообщил, что государства G7 планируют ускорить глобальное производство вакцин от коронавируса.