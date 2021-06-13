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Источник в Евросоюзе заявил о восстановлении диалога Брюсселя и Вашингтона

Политика
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Источник в Евросоюзе заявил о восстановлении диалога Брюсселя и Вашингтона
pixabay.com / geralt

Диалог Брюсселя и Вашингтона был натянутым последние несколько лет, однако ситуация изменилась. Об этом заявил представитель Евросоюза, комментируя саммит "Большой семерки".

Очередной саммит лидеров США, Великобритании, Канады, Германии, Японии, Италии и Франции подошел к концу. Представитель ЕС по итогам мероприятия отметил, что американская сторона в ходе переговоров была согласна с международным сотрудничеством и общими ценностями.

"В последние годы (европейско-американские. — Прим. ред.) отношения были натянутыми. Теперь они выглядят восстановленными", — сказал источник.

Страны G7 ранее выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Они поддержали нормализацию диалога с Москвой.

#евросоюз #сша #g7 #большая семерка
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